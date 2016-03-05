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اليمن.. مقتل مدير قسم شرطة التواهى بعدن على أيدى مسلحين

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اليمن.. مقتل مدير قسم شرطة التواهى بعدن على أيدى مسلحين اليمن.. مقتل مدير قسم شرطة التواهى بعدن على أيدى مسلحين

>قتل مدير قسم شرطة "التواهي" بعدن ، العميد سالم ملقاط برصاص مسلحين مجهولين هاجموا سيارته فى دوار كالتكس بحى المنصورة.

وقال شهود عيان ، حسبما نقلت قناة العربية اليوم السبت ، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بكثافة على سيارة مدير القسم لحظة مرورها فى تقاطع كالتكس ، ما أسفر عن مقتله ، بالإضافة إلى أحد مرافقيه.

يشار إلى أن العميد سالم ملقاط كان عائدا من مديرية التواهى فى طريقه إلى مدينة الشعب حينما تعرض لإطلاق النار.

جدير بالذكر أن مسلحين اغتالوا ، فى وقت سابق ، ضابطا برتبة عقيد فى الاستخبارات بمدينة عدن فى اليمن.
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مصر 365

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