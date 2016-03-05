هل شعرك قادر على تحمّل حرارة الصيف؟

جميعنا يدرك أهمية حماية البشرة من أشعة الشمس، باستخدام واقٍ شمسي مع SPF بدرجة حماية عالية، لنحمي بشرتنا من أشعة الشمس الضارة والحفاظ على مظهرها النابض شباباً وصحة، فلمَ يجب أن يكون الأمر مختلفاً بالنسبة إلى الشعر وفروة الرأس؟ فتماماً كما الضرر الذي تسببه للبشرة، يمكن لأشعة الشمس أن تتسبب لشعرنا بالضرر أيضاً. ولذلك من الضروري التأكد من تجهيز شعرنا بالشكل المناسب للتعامل مع الحرارة، وضمان الحفاظ على رطوبته وجماله، ونعومته الحريرية التي لا يمكن مقاومتها.

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وفي أشهر الصيف الحارقة، من الضروري جدّاً أن يكون الشعر في قمة اهتماماتنا، تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى البشرة. فشعرنا وفروة رأسنا يتعرضان لضغط كبير من حرارة الطقس المرتفعة، وهو ما يمكنه أن يؤدّي إلى جفاف الشعر، فيبدو باهتاً وخالياً من الحياة. وتذكري أنّ الترطيب هو الخطوة الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر، خاصة في الطقس الحار. غذّي شعرك باستخدام شامبو هيد آند شولدرز حيوي وحريري لمساعدته على محاربة الضرر الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، بفضل 6 مرطّبات مختلفة يحتويها قادرة على ترطيب شعرك وفروة رأسك لتتركه ناعماً بشكل مدهش، إضافة إلى نظام الترطيب الثلاثي الجديد، وتكنولجيا الحفاظ على الترطيب.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، فإنّ آخر ما قد نرغب بالتعرّض له هو المزيد من الحرارة، باستخدام مجففات الشعر وغيرها من أدوات تصفيف الشعر. ولكن ماذا لو كان هناك حل أبسط؟ للحفاظ على روعة شعرك وتألقه بدون أي ضرر، تأكدي من استخدام بخاخ الحماية من الحرارة قبل استخدام تلك الأدوات، وحافظي على ترطيب شعرك بشكل دقيق ومنتظم، باستخدام شامبو وبلسم مرطّب.

ومن النصائح الأخرى الهامة للتعامل مع الحرارة، عند الاستمتاع بأشعة الشمس، تذكري ارتداء قبعة مصنوعة من القش لحماية شعرك وفروة رأسك، والتأكد من حصوله على الهواء الكافي في نفس الوقت. ويمكنك أيضاً تسريح شعرك بشكل جانبي لإبعاده عن وجهك والتألق بشعر رائع جدير بتصدّر مجلات الصيف. وبعد يوم مشمس، تأكدي من تنظيف فروة رأسك بشكل جيد، لأنّ الحرارة والعرق يضراّن بشعرك وبنعومته الحريرية. وبهذه الطريقة، ستكونين محط أنظار الجميع، والكلّ سيسألك عن سرّ إطلالتك الجديرة بتصدر أغلفة المجلات! #CoverWorthyHair.

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