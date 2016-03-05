العسل وصودا الخبز لتقشير البشرة

من مقشرات البشرة الطبيعية والرائعة لها هو العسل؛ فالعسل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على نظافة وتألق البشرة لاسيما وإن قمت بدمجه مع صودا الخبز التي تعمل هي الأخرى على إزالة الخلايا الميتة من البشرة، كما أنها تسمح بظهور الخلايا الجديدة مما يساعدك في الحصول على بشرة نظيفة ومتألقة وذلك كن خلال الطريقة التالية:

المكونات: ملعقة من العسل + ملعقة من صودا الخبز + القليل من الماء.

الطريقة: اخلطي المكونات جيدًا، وضعي الخليط على بشرتك مع تدليك البشرة بلطف بحركات دائرية لمدة دقائق، اشطفي بشرتك بالماء الفاتر لتحصلي على بشرة نظيفة ومتألقة في الحال.