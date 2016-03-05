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الجبير: الجيش السعودى سيتسلم الأسلحة التى كانت مقررة للبنان

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الجبير: الجيش السعودى سيتسلم الأسلحة التى كانت مقررة للبنان الجبير: الجيش السعودى سيتسلم الأسلحة التى كانت مقررة للبنان
أعلن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير السبت أن بلاده التى أوقفت الشهر الفائت برنامج مساعدات للجيش اللبنانى بقيمة ثلاثة مليارات دولار يشمل تزويده أسلحة فرنسية، ستتسلم المعدات التى نص عليها العقد.

وقال الجبير فى مؤتمر صحافى فى باريس "لم نفسخ العقد. سيتم تنفيذه لكن الزبون سيكون الجيش السعودى".

وأضاف "قررنا وقف تسليم (المعدات) بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبنانى وتحويلها إلى الجيش السعودى".

وأوقفت برنامج تسليح للجيش اللبنانى بثلاثة مليارات دولار ردا على ما اعتبرته مواقف "مناهضة" لها.

وتأخذ السعودية على لبنان امتناعه عن التصويت على بيانين صدرا عن اجتماعين لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى فى يناير دانا مهاجمة متظاهرين سعوديين للسفارة والقنصلية السعوديتين فى إيران.

وتابع الجبير "نواجه وضعا يصادر فيه حزب الله (الشيعى المتحالف مع ايران خصم السعودية) قرارات لبنان. (الأسلحة) ستذهب إلى السعودية وليس إلى حزب الله".
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