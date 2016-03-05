أخبار عاجلة

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

قائمة الزمالك - استبعاد عادل جمعة وحسن مكي.. عودة طلبة وإبراهيم أمام المقاولون

Google+ Print
قائمة الزمالك - استبعاد عادل جمعة وحسن مكي.. عودة طلبة وإبراهيم أمام المقاولون قائمة الزمالك - استبعاد عادل جمعة وحسن مكي.. عودة طلبة وإبراهيم أمام المقاولون

شهدت قائمة الزمالك عودة حمادة طلبة ظهير أيسر الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد وذلك بعدما غاب للإيقاف.

الزمالك يواجه المقاولون العرب مساء يوم الأحد في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

مهمة أولى للمدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش انتهت بالخسارة 3-1 أمام الإنتاج الحربي.

وعاد محمد إبراهيم من جديد للظهور في قائمة الزمالك بينما خرج ظهير الفريق محمد عادل جمعة وأحمد حسن مكي.

وفيما يلي قائمة الـ20 لاعبا من الزمالك لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أبو جبل.

الدفاع: علي جبر - محمد كوفي - حازم إمام - عمر جابر - رمزي خالد - باهر المحمدي - حمادة طلبة.

الوسط: أحمد توفيق - طارق حامد - معروف يوسف - أحمد حمودي - أيمن حفني - محمود عبد الرازق شيكابالا - محمود عبد المنعم كهربا - مصطفى فتحي - محمد إبراهيم.

الهجوم: إيمانويل مايوكا - باسم مرسي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع