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أخبار العراق اليوم.. هبوط اضطرارى لطائرة عسكرية أمريكية قرب أربيل فى العراق

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أخبار العراق اليوم.. هبوط اضطرارى لطائرة عسكرية أمريكية قرب أربيل فى العراق أخبار العراق اليوم.. هبوط اضطرارى لطائرة عسكرية أمريكية قرب أربيل فى العراق
تناولت أخبار العراق اليوم اجتماع رئيس مجلس النواب العراقى مع وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى، فى مقر البرلمان لبحث الوضع الأمنى فى محافظة ديالى.

أخبار العراق اليوم


>ذكرت مصادر إعلامية، أن طائرة عسكرية أمريكية هبطت اضطراريًا قرب أربيل فى العراق، اليوم السبت، دون معرفة الأسباب.

أخبار العراق اليوم


>اجتمع رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى مع وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى، فى مقر البرلمان بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم السبت، لبحث الوضع الأمنى فى محافظة ديالى شمال شرقى العراق، التى شهدت تفجيرًا انتحاريًا استهدف أحد مجالس العزاء بمدينة المقدادية تبناه تنظيم (داعش) الإرهابى.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية لشئون العشائر وقائد عمليات دجلة، وقائد الفرقة الخامسة ومدير شرطة ديالى، ونواب من لجنة الأمن والدفاع ومن ديالى.

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