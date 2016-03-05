أخبار عاجلة

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محامى مريهان حسين: استدعاء أشرف زكى لسماع أقواله فى اتهامه ضابط بسب الفنانة

Google+ Print
محامى مريهان حسين: استدعاء أشرف زكى لسماع أقواله فى اتهامه ضابط بسب الفنانة محامى مريهان حسين: استدعاء أشرف زكى لسماع أقواله فى اتهامه ضابط بسب الفنانة
قال عاصم قنديل المحامى، ودفاع الفنانة مريهان حسين، إنه تم إبلاغهم أثناء تواجدهم بنيابة الهرم، باستدعاء كل من الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة مريهان حسين، وإيهاب فهمى عضو مجلس النقابة، لسماع أقوالهم فى البلاغ المقدم من جانب أشرف زكى يتهم فيه "مصطفى. ت" ضابط بقسم الهرم، بسب الفنانة مريهان حسين بلفظ خارج، ما اعتبره إهانة لجميع فنانى ، وتحديد جلسة الاثنين المقبل لسماع أقوالهم.

وكانت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، قد أمرت بإخلاء سبيل الفنانة مريهان حسين بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بالتعدى بالضرب على موظف أثناء تأدية مهام وظيفته، والسب والقذف والقيادة تحت تأثير السكر، وإخلاء سبيل ضباط شرطة الهرم بضمان الوظيفة فى اتهامهم بهتك عرض الفنانة.

سجينات قسم الهرم وأفراد الكمين يؤكدون للنيابة عدم تعرض مريهان حسين للاعتداء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية