محامى مريهان حسين: استدعاء أشرف زكى لسماع أقواله فى اتهامه ضابط بسب الفنانة

قال عاصم قنديل المحامى، ودفاع الفنانة مريهان حسين، إنه تم إبلاغهم أثناء تواجدهم بنيابة الهرم، باستدعاء كل من الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة مريهان حسين، وإيهاب فهمى عضو مجلس النقابة، لسماع أقوالهم فى البلاغ المقدم من جانب أشرف زكى يتهم فيه "مصطفى. ت" ضابط بقسم الهرم، بسب الفنانة مريهان حسين بلفظ خارج، ما اعتبره إهانة لجميع فنانى مصر ، وتحديد جلسة الاثنين المقبل لسماع أقوالهم.

وكانت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، قد أمرت بإخلاء سبيل الفنانة مريهان حسين بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بالتعدى بالضرب على موظف أثناء تأدية مهام وظيفته، والسب والقذف والقيادة تحت تأثير السكر، وإخلاء سبيل ضباط شرطة الهرم بضمان الوظيفة فى اتهامهم بهتك عرض الفنانة.

سجينات قسم الهرم وأفراد الكمين يؤكدون للنيابة عدم تعرض مريهان حسين للاعتداء