دفاع محمد الظواهرى: موكلى سيخرج من مديرية أمن الجيزة

قال خالد نور الدين دفاع محمد الظواهرى إن موكله سيتم إخلاء سبيله من مديرية أمن الجيزة بعد حصوله على قرار إخلاء سبيل من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، فى القضية رقم 318، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

وأضاف نور الدين فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الظواهرى تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، أى وضعه تحت مراقبة القسم التابع له، بمعنى أن يقوم المتهم بتسليم نفسه للقسم التابع له يوميا، وأن يبيت فى القسم ويذهب إلى منزله فى الصباح.

كانت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قررت تأييد إخلاء سبيل محمد الظواهرى على ذمة القضية رقم 318، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

ـ جنايات الجيزة تؤيد إخلاء سبيل محمد الظواهرى بتدابير احترازية