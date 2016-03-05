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جمارك برج العرب تحبط تهريب 165 ألف جنيه مع راكبين مصريين

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جمارك برج العرب تحبط تهريب 165 ألف جنيه مع راكبين مصريين جمارك برج العرب تحبط تهريب 165 ألف جنيه مع راكبين مصريين
أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولى، برئاسة كل من سمير صديق وعصام حسانين، محاولتى تهريب كمية من النقد المصرى، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته.

وقال مصدر جمركى، فى تصريح له اليوم، إن رئيس الوردية عبد السلام العشرى ومحمد على مأمور التعريفة اشتبه فى راكبين مسافرين إلى الكويت، وبتفتيشهما تم العثور على 156 ألف جنيه.

وقرر أبو العلا محمد مدير عام جمارك مطار برج العرب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرى تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.
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مصر 365