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إرسال مخدرات ضبطت مع سعوديين بالمطار للمعمل الكيماوي

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إرسال مخدرات ضبطت مع سعوديين بالمطار للمعمل الكيماوي إرسال مخدرات ضبطت مع سعوديين بالمطار للمعمل الكيماوي

أرشيفية

أمر المستشارين كريم شكرى ومحمود حجازى وكيلى نيابة النزهة بإرسال المواد المخدرة التى ضبطت بحوزة شخصين من بمطار القاهرة للمعمل الكيماوى.

كانت النيابة امرت باشراف محمد سلامة رءيس نيابة النزهه وباشراف المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار محمد عبد الشافى بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها مليون جنيه فور تسديدها بتهمة محاولة تهريب كمية من عقار الزكنكس المخدر خارج البلاد.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تم القبض عليهما فى مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش حقائبهم حيث عثر بداخلها على 3كيلو من مخدر الزنكنكس. وقرروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها فى السعودية والاستفادة من فرق الاسعار، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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