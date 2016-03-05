مقتل عقيد شرطة ومساعده في هجوم بالرصاص في عدن جنوب اليمن

قال مسؤول أمني محلي وشهود إن مسلحين أطلقوا الرصاص وقتلوا عقيدا في الشرطة ومساعده لدى عبور سيارتهما في ميدان بمدينة عدن جنوب اليمن يوم السبت.

وبحسب رويترز قتل العقيد سالم الملقاط قائد شرطة حي التواهي في حي المنصورة المضطرب الذي شهد عدة هجمات من قبل على مسؤولي أمن محليين.

وأجبر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران الحكومة اليمنية على ترك العاصمة صنعاء واتخاذ عدن مقرا لها لكن الحكومة تحاول جاهدة فرض سلطتها في المدينة.

وقال مسؤولون محليون ومصادر طبية إن مسلحين هاجموا دارا للمسنين يوم الجمعة في عدن مما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل من بينهم أربع راهبات مسيحيات من الهند.

كان تحالف عربي بقيادة السعودية قد بدأ حملة عسكرية منذ عام لمنع الحوثيين من بسط سيطرتهم على كامل اليمن.