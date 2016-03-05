غداً.. استكمال سماع أقوال الشهود في محاكمة ٤٩٤ متهماً في «أحداث مسجد الفتح»

تستكمل غداً الاحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادي النطرون سماع اقوال شهود الاثبات في محاكمة 494 متهمًا لاتهامهم في أحداث العنف والقتل التي وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بمنطقة رمسيس وقسم الأزبكية فيما يعرف إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام ٢٠١٣.