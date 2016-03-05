الداخلية: إصابة حارس منزل المستشار ناجى شحاتة بطلق نارى

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه أثناء قيام رقيب الشرطة محمد محمود سيد، من قوة إدارة قوات أمن الجيزة، المعين بخدمة تأمين منزل المستشار محمد ناجى شحاتة - بإجراء احتياطات أمن السلاح للطبنجة عهدته، خرجت طلقة خطأً، أدت إلى إصابته.

وأوضحت الداخلية، أنه تم نقل الرقيب المصاب للمستشفى لتلقى العلاج.. واتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.

- تأجيل محاكمة 11 متهمًا بأحداث عنف منشأة القناطر لجلسة 24 فبراير