لاعبو الأهلي ضد مارتن يول بسبب أرسنال وتوتنام

شهد معسكر الأهلي قبل التوجه إلى ملعب برج العرب موقفا طريفا بسبب لقاء توتنام ضد أرسنال في دربي الدوري الإنجليزي.

المدرب الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق لتوتنام كان متعاطفا بشدة مع فريقه القديم ضد أرسنال من أجل تحقيق الانتصار ومواصلة حلم تحقيق الدوري الإنجليزي.

لاعبو الأهلي تتعاطف مع أرسنال بشكل أكبر. فمنهم من يُشجع أرسنال بالأساس ومنهم من يتعاطف مع المدفعجية بسبب محمد النني.

ولم تشاهد بعثة الأهلي مباراة توتنام وأرسنال بالكامل فقط جزء من المباراة بعد وجبة الغذاء وقبل المحاضرة الفنية الأخيرة لمارتن يول قبل التوجه إلى ملعب برج العرب.

دربي مثير شهده ملعب (وايت هارت لين) أرسنال يعود ويتعادل بـ10 لاعبين أمام توتنام 2-2 في دربي الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة مساء يوم السبت في أولى مباريات مارتن يول.