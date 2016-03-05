أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
الوفد يدين الهجوم الأمريكي على سوريا دون انتظار التحقيقات -
«مستقبل وطن» يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف الحرب بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاعبو الأهلي ضد مارتن يول بسبب أرسنال وتوتنام

Google+ Print
لاعبو الأهلي ضد مارتن يول بسبب أرسنال وتوتنام لاعبو الأهلي ضد مارتن يول بسبب أرسنال وتوتنام

شهد معسكر الأهلي قبل التوجه إلى ملعب برج العرب موقفا طريفا بسبب لقاء توتنام ضد أرسنال في دربي الدوري الإنجليزي.

المدرب الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق لتوتنام كان متعاطفا بشدة مع فريقه القديم ضد أرسنال من أجل تحقيق الانتصار ومواصلة حلم تحقيق الدوري الإنجليزي.

لاعبو الأهلي تتعاطف مع أرسنال بشكل أكبر. فمنهم من يُشجع أرسنال بالأساس ومنهم من يتعاطف مع المدفعجية بسبب محمد النني.

ولم تشاهد بعثة الأهلي مباراة توتنام وأرسنال بالكامل فقط جزء من المباراة بعد وجبة الغذاء وقبل المحاضرة الفنية الأخيرة لمارتن يول قبل التوجه إلى ملعب برج العرب.

دربي مثير شهده ملعب (وايت هارت لين) أرسنال يعود ويتعادل بـ10 لاعبين أمام توتنام 2-2 في دربي الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

ويستعد الأهلي لمواجهة للمقاصة مساء يوم السبت في أولى مباريات مارتن يول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية