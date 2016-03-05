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ضبط شخصين سرقا هواتف نجل مستشار بمحكمة النقض بالمنيا وآخرين

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ضبط شخصين سرقا هواتف نجل مستشار بمحكمة النقض بالمنيا وآخرين ضبط شخصين سرقا هواتف نجل مستشار بمحكمة النقض بالمنيا وآخرين
تمكنت القوات المعنية على كمين دمشير بالمنيا، اليوم الجمعة، من القبض على سارق هاتف نجل مستشار بمحكمة النقض فى محافظة المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد اشتباه الخدمات الأمنية المعينة بخدمة كمين دمشير التابعة مركز المنيا، فى دراجة بخارية رقم 137794 المنيا بقيادة "محمد .ف"، 16 عاما، عامل، وبرفقته "أحمد .ع "، 19 عاما، مبيض محارة، مقيم بذات القرية، وأثناء الاطلاع على تحقيق الشخصية، وفحص الدراجة، حضر أحد الأشخاص مصاب بسحجات وكدمات بالجسم بصحبته آخرين، وما أن شاهدهما المذكوران قام الثانى "مرافق قائد الدراجة النارية "بالقفز بترعة الإبراهيمية المجاورة لحرم الكمين.

ومن خلال الفحص، تبين أن سالفى الذكر متهمون بسرقة هاتف المصاب "يحيى .م" 18 عاما، طالب بكلية الحقوق، نجل المستشار بمحكمة النقض بالمنيا، وتم ملاحقتهما وضبط المتهم الأول " قائد الدراجة "، وجارى ضبط المتهم الثانى.


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