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تشريع مجلس الدولة يبدي ملاحظاته حول تعديلات قانون السفر بالسكك الحديدية

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تشريع مجلس الدولة يبدي ملاحظاته حول تعديلات قانون السفر بالسكك الحديدية تشريع مجلس الدولة يبدي ملاحظاته حول تعديلات قانون السفر بالسكك الحديدية

مجلس الدولة

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، في جلسته المنعقدة اليوم السبت ، من مناقشة وإبداء الملاحظات حول جميع المواد الواردة بمشروع قانون تعديل قانون السفر بالسكك الحديدية.

وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع – في تصريح له – إنه تقرر إرجاء إتمام المراجعة لحين استيضاح رأي الجهة طالبة المراجعة بشأن البند الحادي عشر من المادة الأولى من المشروع والمتعلقة بتجريم وتوقيع عقوبة على حيازة أية مكونات أو مهمات تخص السكك الحديدية دون سند، وذلك حتى يتسنى للقسم إفراغ المشروع دستوريا وقانونيا في الصورة التي تبتغيها الجهة طالبة المراجعة تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب السلطة المختصة بالتشريع لتقرر ما تراه محققا للغاية من إعداده.

أ ش أ

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