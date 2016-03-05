مصرع ضابط شرطة و4 آخرين في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، من بينهم ضابط شرطة، وأصيب 3 أشخاص آخرون وذلك إثر اشتعال السيارة الميكروباص التي كانوا يستقلونها بعد تصادمهم مع سيارة نقل بمنطقة أو عيادة علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي.

كان اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطاراً من اللواء محمود خليل مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وسيارة نقل بين منطقتي التل الكبير والقصاصين علي الطريق الزراعي مما ادي الي اشتعال السيارة الميكروباص، وأسفر عن مصرع النقيب هاني أمين محمد من قوات أمن الإسماعيلية، وثلاثة أشخاص آخرون.

بينما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون بإصابات ما بين خطيرة ومتوسطة، وتم نقل المصابين الي مستشفي التل الكبير لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل جثة الضابط وثلاثة أشخاص الي ثلاجة ذات المستشفي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.