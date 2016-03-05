دبلوماسى خليجى: وزراء الخارجية يعلنون أبو الغيط أمينا عاما الخميس المقبل

كشف مصدر دبلوماسى عربى خليجى رفيع المستوى، أن وزراء الخاريجة العرب سيعلنون "أحمد أبو الغيط" وزير خارجية مصر السابق، أمينا عام جديد للجامعة العربية ، وذلك خلال اجتماعهم الوزارى غير العادى يوم الخميس القادم.

وأكد المصدر الدبلوماسى الخليجى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن هناك إجماع عربى خاصة من دول الخليج، على اختيار أحمد أبو الغيط، أمينا عاما جديدا للجامعة العربية، خلفا للدكتور نبيل العربى، الأمين العام الحالى، مؤكدا أن أبو الغيط شخصية محترمة ومقدرة من الجميع.

وقال: "أنا على يقين أن جميع الدول العربية ستوافق على ترشيح أبو الغيد لمنصب الأمين العام للجامعة العربية".

ويعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا غير عادى له على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 10 مارس المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بناء على طلب مصر، لتعيين أمين عام جديد للجامعة العربية وذلك نظرا لتأجيل انعقاد القمة العربية فى دورتها السابعة والعشرين إلى شهر يوليو المقبل فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأبلغت الأمانة العامة للجامعة العربية، الدول العربية إلى أن موضوع تعيين الأمين العام الجديد يتطلب أن يكون وزراء الخارجية مفوضين من قبل قادتهم للبت فى هذا الشأن.

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