أخبار عاجلة

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

دبلوماسى خليجى: وزراء الخارجية يعلنون أبو الغيط أمينا عاما الخميس المقبل

Google+ Print
دبلوماسى خليجى: وزراء الخارجية يعلنون أبو الغيط أمينا عاما الخميس المقبل دبلوماسى خليجى: وزراء الخارجية يعلنون أبو الغيط أمينا عاما الخميس المقبل
كشف مصدر دبلوماسى عربى خليجى رفيع المستوى، أن وزراء الخاريجة العرب سيعلنون "أحمد أبو الغيط" وزير خارجية السابق، أمينا عام جديد للجامعة العربية ، وذلك خلال اجتماعهم الوزارى غير العادى يوم الخميس القادم.

وأكد المصدر الدبلوماسى الخليجى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن هناك إجماع عربى خاصة من دول الخليج، على اختيار أحمد أبو الغيط، أمينا عاما جديدا للجامعة العربية، خلفا للدكتور نبيل العربى، الأمين العام الحالى، مؤكدا أن أبو الغيط شخصية محترمة ومقدرة من الجميع.

وقال: "أنا على يقين أن جميع الدول العربية ستوافق على ترشيح أبو الغيد لمنصب الأمين العام للجامعة العربية".

ويعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا غير عادى له على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 10 مارس المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بناء على طلب مصر، لتعيين أمين عام جديد للجامعة العربية وذلك نظرا لتأجيل انعقاد القمة العربية فى دورتها السابعة والعشرين إلى شهر يوليو المقبل فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأبلغت الأمانة العامة للجامعة العربية، الدول العربية إلى أن موضوع تعيين الأمين العام الجديد يتطلب أن يكون وزراء الخارجية مفوضين من قبل قادتهم للبت فى هذا الشأن.


>- العرابى: أبو الغيط الأوفر حظا لقيادة الجامعة العربية فى ظل تحديات المنطقة

- "أحمد أبو الغيط" على أعتاب الجامعة العربية.. وزير الخارجية الأسبق تصدى لإيران ودافع عن العرب.. رفض تدخلات حركة حماس وتقسيم سوريا.. يؤيد التقارب بين مصر والسعودية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية