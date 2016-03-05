فى صاحب بيتصاحب.. دراسة: الصداقة القوية بين الرجال تعزز الصحة وتطيل العمر

نتائج جديدة ومثيرة للغاية كشفت عنها مؤخرا المجلة الطبية الأمريكية "Neuropsychopharmacology"، حيث أكدت أن الصداقة القوية بين الرجال لها تأثيرات صحية كبيرة تعادل التأثيرات الناجمة عن العلاقة العاطفية مع الجنس الآخر، وتُحدث الفوائد ذاتها على المخ.

وأكدت الدراسة - التى أشرف عليا باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية - أن العلاقات الاجتماعية القوية بين الذكور تساهم فى إفراز تركيزات أكبر من هرمون الأوكسيتوسين المعروف باسم هرمون الحب، والذى يساعد الناس على تكوين علاقات اجتماعية أقوى وتعزيز الروابط بين البشر، كما يساهم فى الحد من القلق والتوتر ويساعد الرجال على أن يعيشوا لفترات أطول بصحة جيدة.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج عقب إجراء تجارب على مجموعة من الفئران الذكور تم وضعها فى نفس القفص، وأكد الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن تنطبق على الإنسان أيضا، وذلك حسبما نشر مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جدير بالذكر أن الوحدة خطيرة للغاية وتتسبب فى مشاكل صحية خطيرة حسب أحدث الدراسات الطبية، وترفع فرص الإصابة بأمراض القلب والضغط والسكر.

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