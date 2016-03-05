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بالصور.. محافظ جنوب سيناء: بطولة الجائزة الكبرى للفروسية تأكيدا على الأمن بمصر

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء: بطولة الجائزة الكبرى للفروسية تأكيدا على الأمن بمصر بالصور.. محافظ جنوب سيناء: بطولة الجائزة الكبرى للفروسية تأكيدا على الأمن بمصر
شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ختام بطولة الجائزة الكبرى للفروسية التى تقام بملاعب كونكورد السلام في وجود رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الفروسية المهندس هشام حطب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمهندس مطيع إسماعيل واللواء سيد معوض المدير الفني لمنتخب الفروسية والمدير التنفيذي تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وأكد المحافظ أنه دائما يحرص على متابعة المنافسات الرياضية التى تقام بمدينة شرم الشيخ مؤكدا ان بطولة السلام الدولية للفروسية تلقى متابعة كبيرة من الجماهير المصرية والسياح الأجانب وتأتى ضمن الرياضات التى تدعم السياحة في المدينة.

وقال أن إقامة بطولة دولية للفروسية بمدينة شرم الشيخ يؤكد أن بلد الأمن والأمان ويزيد من رغبة الأندية والهيئات الرياضية في إقامة البطولات.

وشهد ختام البطولة حضور عدد كبير من المسئولين بالمحافظة وسط حضور جماهيري كبير من السياح العرب والأجانب من أوروبا وأمريكا الجنوبية

وأكد المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اتحاد الفروسية أن حضور اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء ختام بطولة الجائزة الكبرى انطباع جيد يؤكد اهتمام المسئولين والقيادات السياسية بالرياضة وخاصة الفروسية ودعم للفرسان المصريين المشاركين.

من جهة أخرى حرص المحافظ على تكريم الفرسان الفائزين بالبطولة وتحدث مع السياح البرازيليين المتابعين للفارس البرازيلى لويس كوزاجين وابدى السياح سعادتهم بالتنظيم و قوة المنافسات وامن وأمان شرم الشيخ.

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>ختام بطولة كونكورد السلام للفروسية بمشاركة 25 دولة بشرم الشيخ اليوم

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مصر 365

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