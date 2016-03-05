وفاة حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبى السودانى

أعلنت شبكة "سكاى نيوز" مساء اليوم السبت، فى خبر عاجل، وفاة زعيم حزب المؤتمر الشعبى المعارض فى السودان، الدكتور حسن الترابي، عن عمر يناهز 84 عاما.

كانت مصادر بحزب المؤتمر الشعبى فى السودان، أعلنت صباح اليوم، نقل الترابى، إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الخرطوم، إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة، استدعت إدخاله غرفة العناية المركزة، فى وقت تجمع فيه حشد من أنصاره فى المستشفى.

وأسس الترابى حزب المؤتمر الشعبى المعارض، ويعتبر المؤسس الفعلى للحركة الإسلامية بالسودان، ومهندس الانقلاب العسكرى، الذى أوصل الرئيس عمر البشير إلى السلطة عام 1989، قبل أن يختلف الرجلان عام 1999.

السلطات السودانية تستدعى أئمة مساجد لتشكيكهم فى إسلام "الترابى"