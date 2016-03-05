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الداخلية: إصابة حارس مقر إقامة المستشار ناجى شحاتة بطلق نارى

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الداخلية: إصابة حارس مقر إقامة المستشار ناجى شحاتة بطلق نارى الداخلية: إصابة حارس مقر إقامة المستشار ناجى شحاتة بطلق نارى
أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه أثناء قيام رقيب الشرطة محمد محمود سيد، من قوة إدارة قوات أمن الجيزة، المعين بخدمة تأمين مقر إقامة المستشار محمد ناجى شحاتة - بإجراء احتياطات أمن السلاح للطبنجة عهدته، خرجت طلقة خطأً، أدت إلى إصابته.

وأوضحت الداخلية، أنه تم نقل الرقيب المصاب للمستشفى لتلقى العلاج.. واتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.


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