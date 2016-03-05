أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
الوفد يدين الهجوم الأمريكي على سوريا دون انتظار التحقيقات -
«مستقبل وطن» يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف الحرب بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

روسيا تدعو المجتمع الدولي للتحقيق في صلة تركيا بـ”داعش”

Google+ Print
روسيا تدعو المجتمع الدولي للتحقيق في صلة تركيا بـ”داعش” روسيا تدعو المجتمع الدولي للتحقيق في صلة تركيا بـ”داعش”

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية

دعت روسيا المجتمع الدولي إلى التحقيق في المعلومات حول صلة تركيا بتظيم “داعش” الإرهابي المسلح، بالإضافة إلى حض أنقرة على احترام حرية التعبير.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان أصدرته اليوم السبت ونقلته قناة “روسيا اليوم” ، إن موسكو تدعو الشركاء الغربيين إلى مطالبة تركيا بالتقيد بالمعايير الأوروبية والدولية حول حرية التعبير، وذلك بخصوص هجماتها على وسائل الإعلام، وبعد المشكلة مع الصحيفتين المعارضتين “زمان” و”جمهورييت”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات التركية توجه لهاتين الصحيفتين تهما بكشف إمداد المخابرات التركية المقاتلين السوريين بالأسلحة، قائلة “ربما تصاعد استياء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب المعلومات الجديدة حول علاقات الجيش التركي مع تنظيم داعش”.

يشار إلى أن السلطات التركية اعتقلت، في 26 نوفمبرالماضي، جان دوندار رئيس تحرير صحيفة “جمهورييت”، وإردام غول، رئيس مكتبها في أنقرة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017