روسيا تدعو المجتمع الدولي للتحقيق في صلة تركيا بـ”داعش”

دعت روسيا المجتمع الدولي إلى التحقيق في المعلومات حول صلة تركيا بتظيم “داعش” الإرهابي المسلح، بالإضافة إلى حض أنقرة على احترام حرية التعبير.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان أصدرته اليوم السبت ونقلته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، إن موسكو تدعو الشركاء الغربيين إلى مطالبة تركيا بالتقيد بالمعايير الأوروبية والدولية حول حرية التعبير، وذلك بخصوص هجماتها على وسائل الإعلام، وبعد المشكلة مع الصحيفتين المعارضتين “زمان” و”جمهورييت”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات التركية توجه لهاتين الصحيفتين تهما بكشف إمداد المخابرات التركية المقاتلين السوريين بالأسلحة، قائلة “ربما تصاعد استياء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب المعلومات الجديدة حول علاقات الجيش التركي مع تنظيم داعش”.

يشار إلى أن السلطات التركية اعتقلت، في 26 نوفمبرالماضي، جان دوندار رئيس تحرير صحيفة “جمهورييت”، وإردام غول، رئيس مكتبها في أنقرة.

أ ش أ