داعش يفخخ جسور قضاء الشرقاط لعرقلة هجوم مرتقب للقوات العراقية

شرع مسلحو تنظيم (داعش) الإرهابي في تفخيخ جسور قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين لعرقلة هجوم مرتقب للقوات العراقية لتحرير القضاء من قبضة التنظيم .

وقال القيادي في”الحشد الشعبي” العراقي جبار المعموري، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن التنظيم سمح لمقاتليه بإخلاء اسرهم من القضاء باتجاه قضاء الحويجة بكركوك أو الموصل بنينوي، لافتا إلى أن الشرقاط بات محاصرا عسكريا.

وأضاف: أن ما لدينا من معلومات يؤكد أن تنظيم داعش بدأ في تفخيخ جسور قضاء الشرقاط باتجاه الحويجة والموصل وأبرزها جسر الشرقاط وجسر أم الشبابيط وجسر القيارة بعشرات البراميل التي تحوي مادة “سي فور” شديد الانفجار، وذلك بعد انتصار القوات العراقية وتحرير جزيرة غرب سامراء من قبضة التنظيم.

على صعيد متصل، قصف داعش ناحية تازة التي تسكنها أغلبية شيعية وردت قوات “الحشد الشعبي” بقصف قرية البشير بالأسلحة الثقيلة، كما تم إرسال قوة كبيرة إلى الجبهة الأمامية.

من جهة أخري، هبطت طائرة أمريكية خاصة اضطراريا، كانت تقل عسكريين قرب مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بسبب خلل تقني.. وقال مصدر أمني كردي إن طائرة أمريكية هبطت بسلام اليوم في قرية كاينج التابعة لناحية كوركوسك قرب أربيل، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تقل أربعة عسكريين، مؤكداً عدم وقوع إصابات.

وأضاف أن أحد جناحي الطائرة تحطم أثناء عملية الهبوط، وانه تم نقل العسكريين الأربعة بواسطة مروحية أمريكية وان قوة عسكرية من 30 أمريكيا وصلت لموقع الهبوط.

أ ش أ