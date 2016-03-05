أخبار عاجلة

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

داعش يفخخ جسور قضاء الشرقاط لعرقلة هجوم مرتقب للقوات العراقية

Google+ Print
داعش يفخخ جسور قضاء الشرقاط لعرقلة هجوم مرتقب للقوات العراقية داعش يفخخ جسور قضاء الشرقاط لعرقلة هجوم مرتقب للقوات العراقية

أرشيفية

شرع مسلحو تنظيم (داعش) الإرهابي في تفخيخ جسور قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين لعرقلة هجوم مرتقب للقوات العراقية لتحرير القضاء من قبضة التنظيم .

وقال القيادي في”الحشد الشعبي” العراقي جبار المعموري، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن التنظيم سمح لمقاتليه بإخلاء اسرهم من القضاء باتجاه قضاء الحويجة بكركوك أو الموصل بنينوي، لافتا إلى أن الشرقاط بات محاصرا عسكريا.

وأضاف: أن ما لدينا من معلومات يؤكد أن تنظيم داعش بدأ في تفخيخ جسور قضاء الشرقاط باتجاه الحويجة والموصل وأبرزها جسر الشرقاط وجسر أم الشبابيط وجسر القيارة بعشرات البراميل التي تحوي مادة “سي فور” شديد الانفجار، وذلك بعد انتصار القوات العراقية وتحرير جزيرة غرب سامراء من قبضة التنظيم.

على صعيد متصل، قصف داعش ناحية تازة التي تسكنها أغلبية شيعية وردت قوات “الحشد الشعبي” بقصف قرية البشير بالأسلحة الثقيلة، كما تم إرسال قوة كبيرة إلى الجبهة الأمامية.

من جهة أخري، هبطت طائرة أمريكية خاصة اضطراريا، كانت تقل عسكريين قرب مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بسبب خلل تقني.. وقال مصدر أمني كردي إن طائرة أمريكية هبطت بسلام اليوم في قرية كاينج التابعة لناحية كوركوسك قرب أربيل، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تقل أربعة عسكريين، مؤكداً عدم وقوع إصابات.

وأضاف أن أحد جناحي الطائرة تحطم أثناء عملية الهبوط، وانه تم نقل العسكريين الأربعة بواسطة مروحية أمريكية وان قوة عسكرية من 30 أمريكيا وصلت لموقع الهبوط.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا