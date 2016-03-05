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مباشر الدوري الإنجليزي الشوط الثاني - توريه وأجويرو يضربا أستون فيلا بهدفين في دقيقتين

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مباشر الدوري الإنجليزي الشوط الثاني - توريه وأجويرو يضربا أستون فيلا بهدفين في دقيقتين مباشر الدوري الإنجليزي الشوط الثاني - توريه وأجويرو يضربا أستون فيلا بهدفين في دقيقتين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الدوري الإنجليزي في إطار الأسبوع ال27 من عمر المسابقة.

- تعرف على تشكيل الفرق والتغطية الحية لجميع اللقاءات من هنا

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مانشستر سيتي 2-0 أستون فيلا

ق50 أجويرو يسجل الهدف الثاني

ق48 يايا توريه يسجل

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نيوكاسل يونايتد 0-1 بورنموث

ق29 ستيفين تايلور يسجل بالخطأ في مرماه

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سوانزي سيتي 0-0 نورويتش سيتي

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تشيلسي 1-0 ستوك سيتي

ق40 بيرتراند تراوري يتقدم لتشيلسي

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ساوثمبتون 0-0 سندرلاند

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إيفرتون 1-0 وست هام يونايتد

ق40 طرد لكيفين ميرالاس جناح إيفرتون

ق13 لوكاكو يتقدم لإيفرتون

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فيديو اليوم السابع