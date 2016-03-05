مباشر الدوري الإنجليزي الشوط الثاني - توريه وأجويرو يضربا أستون فيلا بهدفين في دقيقتين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الدوري الإنجليزي في إطار الأسبوع ال27 من عمر المسابقة.
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مانشستر سيتي 2-0 أستون فيلا
ق50 أجويرو يسجل الهدف الثاني
ق48 يايا توريه يسجل
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نيوكاسل يونايتد 0-1 بورنموث
ق29 ستيفين تايلور يسجل بالخطأ في مرماه
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سوانزي سيتي 0-0 نورويتش سيتي
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تشيلسي 1-0 ستوك سيتي
ق40 بيرتراند تراوري يتقدم لتشيلسي
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ساوثمبتون 0-0 سندرلاند
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إيفرتون 1-0 وست هام يونايتد
ق40 طرد لكيفين ميرالاس جناح إيفرتون
ق13 لوكاكو يتقدم لإيفرتون