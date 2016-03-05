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النني: فينجر يثق في.. وأدائي أمام توتنام أثبت أحقيتي بالمشاركة أساسيا

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النني: فينجر يثق في.. وأدائي أمام توتنام أثبت أحقيتي بالمشاركة أساسيا النني: فينجر يثق في.. وأدائي أمام توتنام أثبت أحقيتي بالمشاركة أساسيا

يرى محمد النني لاعب وسط أرسنال أنه قدم مباراة قوية أمام توتنام هوتسبر في لقاء الجولة 28 للدوري الإنجليزي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ولعب النني أساسيا وخرج في الدقيقة 75 قبل أن يتعادل أرسنال بدقيقة واحدة ودخل أوليفيه جيرو مهاجم الفريق. (التفاصيل وتقرير المباراة)

وقال النني عبر قناة beIN Sports عقب المباراة: "أرسن فينجر المدير الفني يثق في قدراتي وفي كل اللاعبين.. قدمنا مباراة قوية رغم صعوبة المنافس".

وأضاف "كنت أريد أن أثبت قبل المباراة أحقيتي بالمشاركة أساسيا مع أرسنال، وأرى الحمد لله أنني استحققت مكانتي في الفريق اليوم".

وتابع "قدمت مباراة جيدة، لكن بعد طرد فرانسيس كوكولين الأمور أصبحت أصعب".

"كان لابد أن أحاول إثبات نفسي، وأرى أنني أستحق المشاركة أساسيا مع أرسنال".

ويحتل توتنام وصافة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة خلف ليستر سيتي المتصدر بفارق نقطتين مؤقتا، بينما يأتي أرسنال ثالثا برصيد 52 نقطة.

شاهد ملخص لمسات النني

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