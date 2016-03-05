نجيب بلحسن يوقع “طلق صناعي” بعد نجاح “الهرم الرابع”

وقع الممثل التونسي نجيب بلحسن دوره في الفيلم الجديد “طلق صناعي” الذي يكتبه ويخرجه السيناريست خالد دياب في اول اعماله الاخراجية، ومن انتاج نيو سينشري، ليشارك بلحسن كل من حورية فرغلي وماجد الكدواني وبيومي فؤاد بطولة العمل.

نجيب أعرب عن سعادته بالعمل مع شركة بحجم نيو سينشري لها تاريخ طويل يعود لاربعينات القرن الماضي وصنعت العديد من النجوم بالاضافة لسيناريست ناجح كخالد دياب كتب العديد من الافلام الناجحة مثل “عسل اسود” و”بلبل حيران”، وحورية فرغلي وماجد الكدواني بموهبتهم الكبيرة.

نجيب شارك في بطولة فيلم “الهرم الرابع” وقدم في تونس مسلسل “حكايات تونسية” وفيلم يحمل الاسم نفسه وظهر كضيف شرف في “سراي عابدين” و”حارة اليهود” و”بعد البداية” في رمضان الماضي.

وقدم نجيب فيلما فرنسيا بعنوان”lanester” مع النجم الفرنسي ريشار بيري وايما ديكون.