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إيفانوفيتش: مورينيو لم يغير أي شيء ولم نعرف معنى أن نكون أبطال إنجلترا

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إيفانوفيتش: مورينيو لم يغير أي شيء ولم نعرف معنى أن نكون أبطال إنجلترا إيفانوفيتش: مورينيو لم يغير أي شيء ولم نعرف معنى أن نكون أبطال إنجلترا

أوضح برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي أن مدربه السابق جوزيه مورينيو لم يغير أي شيء، وأشار إلى أن السبب في هبوط مستوى فريقه هو عدم قدرتهم على التعامل مع الضغط من حولهم.

وكان تشيلسي قد أقال مدربه جوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة وعين بدلا من جوس هيدينك لنهاية الموسم الجاري، فقط بعد موسم من تتويج البلوز أبطالا للدوري الإنجليزي مع البرتغالي.

وصرح المدافع الصربي لصحيفة "إندبندنت" البريطانية "جوزيه مورينيو أخبرنا أن أصعب موسم في كرة القدم، هو ثاني موسم بعد أن تفوز بلق ما لأن الجميع يكون لديه حافز، خسرنا قدرتنا على التحكم في المباريات أو أنفسنا، لم نعلم ما الذي كان يحدث".

وتابع إيفانوفيتش "مورينيو لم يغير أي شيء، اللاعبون هم ذاتهم والمدرب ذاته، لم نستطع التعامل مع الضغط بأن نكون أبطال إنجلترا".

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري، برصيد 39 نقطة، بفارق 7 نقاط عن وست هام في المركز السادس.

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