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بالفيديو – تعادل مثير يحكم دربي درامي لأرسنال وتوتنام.. والنني يشارك أساسيا

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بالفيديو – تعادل مثير يحكم دربي درامي لأرسنال وتوتنام.. والنني يشارك أساسيا بالفيديو – تعادل مثير يحكم دربي درامي لأرسنال وتوتنام.. والنني يشارك أساسيا

تعادل فريقا أرسنال وتوتنام في دربي مثير لشمال لندن بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب وايت هارت لين بالجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة أحداثا متقلبة بعد أن تقدم أرسنال بهدف قبل أن يطرد لاعبه كوكلين ليقلب توتنام الطاولة ويتقدم 2-1 ثم تعادل أرسنال في الأخير.

وشارك المصري محمد النني في المباراة كأساسي لأول مرة في الدوري وخرج مستبدلا في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وفشل أرسنال أيضا في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في كل البطولات ليحقق رقما سيئا لم يتحقق منذ 2002.

التعادل منح ليستر سيتي فرصة الابتعاد بالصدارة بعد أن رفع توتنام رصيده من النقاط إلى 55 نقطة وأرسنال بات 52 في المركزين الثاني والثالث.

بداية سريعة من توتنام الذي سيطر على الشوط الأول منذ الدقيقة الأولى لكن دون خطورة تذكر على مرمى أوسبينا حارس أرسنال الذي تعامل مع التسديدات البعيدة بشكل جيد.

حتى جاءت الدقيقة 20 وأنقذ أوسبينا هدفا محققا من الأرجنتيني لاميلا جناح توتنام الذي حول عرضية ووكر من الناحية اليمنى.

وعلى عكس سير اللعب سجل أرون رامسي الهدف الأول لأرسنال بطريقة رائعة في الدقيقة 39 بعد أن حول عرضية بيليرين بالكعب داخل شباك هوجو لوريس حارس توتنام وينتهي الشوط الأول بذلك.

في الدقيقة 55 تشهد المباراة نقطة تحول كبيرة بعد أن طرد الفرنسي فرانسيس كوكلين لاعب وسط أرسنال لحصوله على الإنذار الثاني.

5 دقائق فقط بعد الطرد قلبت كل شيء بعد أن سجل توتنام هدفين متتاليين عن طريق توبي ألدرفيلد في الدقيقة 60 الذي استغل سوء تمركز دفاع أرسنال في ركنية ليسدد داخل الشباك.

وبعدها بدقيقتين سجل هاري كين الهدف الثاني لتوتنام بطريقة رائعة بتسديدة من الناحية اليسرى في الزاوية البعيدة.

بعد الهدف الثاني جازف أرسين فينجر وسحب محمد النني ودفع بالمهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو وبالفعل تحقق له ما أراد وسجل أليكسيس سانشيز التعادل في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غالطت لوريس حارس توتنام.

قبل النهاية كاد أرسنال أن يخطف النقاط الثلاث عن طريق أرون رامسي الذي تعامل برعونة مع انفراد بلوريس ليخرجها بين ديفيس مدافع توتنام إلى ركنية.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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