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مطار القاهرة يمنع سفر ابنة صاحب قناة فضائية من السفر بناء علي طلب أمريكا

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مطار القاهرة يمنع سفر ابنة صاحب قناة فضائية من السفر بناء علي طلب أمريكا مطار القاهرة يمنع سفر ابنة صاحب قناة فضائية من السفر بناء علي طلب أمريكا

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، ابنة رجل أعمال شهير من السفر إلي نيويورك مع شقيقتها وابنها بسبب رفض السلطات الأمريكية سفر ابنة رجل الأعمال الشهير والذي يمتلك قناة فضائية شهيرة.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلي نيويورك فوجئت الراكبة بسلطات الأمن تمنعها من السفر بناء علي طلب السلطات الأمريكية , وأضافت المصادر أن شركة للطيران تقوم بإرسال قائمة بالركاب قبل مغادرتهم مطار القاهرة , وقامت السلطات الأمريكية بالرد بمنع سفر الراكبة بينما سمحت لشقيقتها ونجلها بالسفر.

تم إبلاغ ابنة رجل الأعمال الشهير وإلغاء سفرها وخروجها من الدائرة الجمركي تحت الإشراف الأمني والجمركي , كما طلبت شقيقتها إلغاء سفرها مع نجلها هي الآخري لحين بيان سبب منع السفر من السفارة الأمريكية.

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