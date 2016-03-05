مجهولون يطلقون أعيرة نارية على دورية أمنية ويصيبون مجندا فى الشرقية

أطلق مجهولون، اليوم السبت، أعيرة نارية على قول أمنى المكلف بتمشيط الطريق العام "أبوحماد - بلبيس" أمام قرية العباسة بالشرقية، ولاذوا بالفرار، وأسفر ذلك عن إصابة مجند وحالته مستقرة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية، على قول أمنى بطريق أبوحماد - بلبيس، وأسفر عن إصابة مجند وحالته مستقرة.

وفى سياق متصل تشهد محافظة الشرقية، حالة من الاستنفار والتكثيف الأمنى بالطريق الرئيسى.

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