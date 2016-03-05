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مطران القدس بعد تجليسه: أنا صغير على نعم الله ولن أقسو على الرعايا

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مطران القدس بعد تجليسه: أنا صغير على نعم الله ولن أقسو على الرعايا مطران القدس بعد تجليسه: أنا صغير على نعم الله ولن أقسو على الرعايا
أعرب الأنبا انطونيوس مطران القدس والكرسى الأورشليمى الجديد، عن شكره للبابا تواضروس بابا الإسكندرية والآباء الأساقفة والمطارنة الذين زكوه لهذا المنصب فى المجمع المقدس للكنيسة.

وعبر انطونيوس عن سعادته فى حفل تجليسه بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالقدس، ونقلته قناة مارمرقس التابعة للكنيسة، وقال "صغير أنا على نعم الله وأتمنى الله أن يعطينى الحكمة والرحمة لأحتمل هذه الأمانة ولا أقسو على رعاياى ولا أهملهم".

ووجه الأنبا انطونيوس الشكر للأنبا اندراوس أسقف إيبراشية أبوتيج التى خرج منها وتربى فيها قائلا: تربيت على يديه وتعلمت منه كثيرا واحتمل حماقاتنا ونحن صغار، مضيفا "أشكر أنبا يسطس رئيس دير الأنبا انطونيوس الذى ترهبنت فيه والذى اخجلنى كثيرا بمحبته ورعايته".

وعن علاقته بالطوائف المسيحية فى القدس قال الأنبا انطونيوس: أقول لكل الطوائف سنحب الكل ونتعاون مع الجميع فالمسيح يقول الله محبة.

كانت مدينة القدس قد شهدت صباح اليوم السبت، احتفالات تجليس المطران الجديد بمشاركة وفد كنسى من كبار الأساقفة والمطارنة بالكنيسة القبطية بالإضافة إلى رؤساء الطوائف المسيحية فى القدسً.

الأنبا انطونيوس مطران القدس والكرسى الأورشليمى يحل بديلا عن أنبا إبراهام الذى وافته المنية فى نوفمبر الماضى وحضر البابا تواضروس جنازته فى القدس مما أثار جدلا واسعا.


>- بدء مراسم تجليس مطران القدس الجديد بالأراضى المحتلة بحضور الطوائف المسيحية

- وفد كنسى يصل القدس استعدادا لتجليس مطرانها الجديد

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