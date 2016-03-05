استشارى تغذية تنصح بتجنب أعشاب وأدوية خفض الوزن

أكدت الدكتورة إيمان كامل استشارى التغذية العلاجية وصحة الأسرة والطفل، أن الذين يعانون من زيادة الوزن قد يلجأون لاتباع طرق تعرض حياتهم للخطر، منها الاعتماد على الأدوية والأعشاب فى خفض الوزن.

وقالت استشارى التغذية العلاجية إن من ضمن هذه الطرق اللجوء لإتباع الرجيم الكيميائى، أو تناول الأدوية لإنقاص الوزن بسرعة، والتى تعمل على مراكز الشبع، أو من خلال الملينات وتناول الأعشاب، والتى قد لا يعلمون مصدرها، فيما لا يفضلون ممارسة الرياضة، وتقليل الطعام ويطالبون الطبيب بسرعة إنقاص أوزانهم غير عابئين بما تمثله الأدوية من أضرار، كما لا يقيسون محيط الخصر لأنهم لا يعلمون أنه يعبر عن نسب الدهون وليس العضلات والماء.

وأشارت الدكتورة إيمان كامل إلى أن من أهم الخطوات التى يفضل أن تتبعها السيدة الراغبة فى إنقاص وزنها هو إجراء تحليل محتويات الجسم.

ولفتت إلى أن إنقاص الوزن يكون بزيادة نسبة العضلات لأنها الوحدة الحارقة فى الجسم، مع تقليل نسبة الدهون موضحة اتباع نظام غذائى محدد لكل شخص على حدة لأن احتياجات الجسم للسعرات الحرارية تختلف من شخص لآخر، ومن غير الجائز أن تتبع الأم وابنتها نفس الرجيم لأن كلاهما له ظروفه وحالته الصحة.

وأكدت استشارى التغذية العلاجية ضرورة إجراء تحليل الغدة الدرقية وحمض اليوريك لأن زيادته يسبب مرض النقرس، وهى خطوات أساسية قبل التفكير فى الرجيم، ولابد من اللجوء إلى طبيب متخصص، وعدم الاعتماد على الأدوية غير المرخصة من هيئة الأغذية والأدوية الامريكية FDA، ومن وزارة الصحة.

وتنصح الدكتورة إيمان بإتباع نظام حركى مناسب وتفصيل نظام رياضى خاص لكل شخص مثل الأكل تماما، وعند الاحتياج للأدوية لابد من اختيار الأدوية المرخصة، مع تغيير سلوك ونمط الحياة وطبيعة الطعام.

وتابعت: لا يجب أن يكون الطعام مصدر المكافأة فى الأعياد والمناسبات وعلينا الحرص على تناول الطعام الصحى، وتغيير النظام الغذائى والحركة البدنية، وبعض السلوكيات الخاطئة خاصة بعد تصنيف مصر ضمن أكثر 10 دول تعانى من مرض السمنة.

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