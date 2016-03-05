لو مكتئب اتكهرب.. اكتشاف أحدث جهاز لعلاج الاكتئاب بالكهرباء

توصل فريق من الباحثين فى الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية ببكين، إلى أحدث جهاز لعلاج مرض الاكتئاب الطفيف والمتوسط باستخدام الكهرباء.

وأوضح الباحثون أن العلاج الجديد يعتمد على استخدام جهاز صغير يتم تركيبه بالأذن ليصدر تيارات كهربية طفيفة تصل إلى الألياف العصبية داخل الأذن، خاصة الموجودة بالعصب الحائر، الذى يتصل بمركز فى المخ مسئول عن تنظيم الحالة المزاجية.

وكشفت النتائج التى شملت 49 مريضًا عن أن استخدام هذا الجهاز لمدة ساعة يوميًا يساعد فى تحسين الحالة المزاجية للذين لم يستجيبوا للأدوية المضادة للاكتئاب، وأن التيار الكهرباء المستخدم لم يسبب أى شعور بالضيق أو الألم للمشاركين فى التجربة.

وأضاف الباحثون أن الجهاز الجديد ساهم بشكل ملحوظ فى تخفيف حدة الاكتئاب الذى أصاب المرضى بسبب فاعليته فى تحفيز العصب الحائر.

ونشرت هذه النتائج فى المجلة الطبية "Biological Psychiatry"، كما نشرها مؤخراً الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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