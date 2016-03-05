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كوريا الجنوبية تحقق في احتمالية قرصنة داعش لإحدى شركاتها للاتصالات

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كوريا الجنوبية تحقق في احتمالية قرصنة داعش لإحدى شركاتها للاتصالات كوريا الجنوبية تحقق في احتمالية قرصنة داعش لإحدى شركاتها للاتصالات

شرطة كوريا الجنوبية – ارشيفية

أجرت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم السبت، تحقيقا في مزاعم اختراق تنظيم داعش الإرهابي لشبكة كمبيوتر تابعة لشركة كورية جنوبية بهدف الحصول على بيانات عن 20 مواطنا كوريا جنوبيا.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية عن مسئولين في وكالة الانترنت والأمن وغيره من المنظمات ذات الصلة، قولهم إنه فيما يبدو أن الشركة التي تقدم خدمة الأخبار تعرضت لهجوم قرصنة أدى إلى تسريب أسماء وعناوين البريد الإلكتروني لـ 20 من الموظفين العموميين والمدنيين.

ويعتقد المسئولون بوجود علاقة بين القرصنة الالكترونية على الشركة ومقطع الفيديو الذي بثه تنظيم داعش عبر الانترنت في نوفمبر الماضي، حيث هدد التنظيم الإرهابي بشن هجمات على الدول المعادية له وعرض علم 20 دولة من بينها كوريا الجنوبية.

أ ش أ

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