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فيديو| النائب حسين غيتة: قرية العدوة لم تشهد بناء أية وحدات سكنية منذ عام 1996

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فيديو| النائب حسين غيتة: قرية العدوة لم تشهد بناء أية وحدات سكنية منذ عام 1996 فيديو| النائب حسين غيتة: قرية العدوة لم تشهد بناء أية وحدات سكنية منذ عام 1996

أرشيفية

 

قال النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن وضع مستشفى العدوة الحالي أفضل بكثر مما سبق، بعد توافر الأطباء وزيادة الإمكانيات، والأدوية والاهتمام بقسم العناية المركزة، مشيرا إلى أنه سيتم إدخال المستشفى في خطة التطوير الشامل هذا العام.

وأضاف النائب، خلال جولته في قرية “العدوة”، والتي رصدها برنامج (عين على البرلمان)، المذاع على قناة الحياة2، ويقدمه الإعلامي شريف بركات، اليوم، السبت، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان حول ازمة نقص الوحدات السكنية، مشيرا إلى ان القرية لم تشهد بناء عمارات جديدة منذ عام 1996.. مشيرا إلى انه في انتظار وزرارة الزراعة للموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء بعض الوحدات السكنية، وبعض المصالح الحكومية مثل مصلحة التأمينات والمعاشات.

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