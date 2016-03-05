تفاصيل اليوم الرابع من أسبوع الموضة في باريس!

في ختام أسابيع الموضة تكون مدينة باريس حيث تشهد ابداعات وابتكارات دور الأزياء العريقة، ومصممي الأزياء الشباب والمخضرمين على حد سواء، وفي اليوم الرابع من اسبوع الموضة الباريسي لموسم ربيع وصيف 2016 للألبسة الجاهزة شاهدنا الكثير من العروض المتنوعة ومن الابتكارات المُختلفة.

والبداية كانت مع المصمم "حسين شاليان" Hussein Chalayan ذو الأصول التركية والجنسية البريطانية والذي قدم مجموعة جديدة لدار "شاليان" Chalayan امتزج فيه النمط العصري مع النمط الكلاسيكي، كما الفن مع الطابع العملي، والخطوط المستقيمة الحادة مع اللمسات الأنثوية الناعمة.

ومن بعده كان عرض دار "ديور" Dior والتي قدمت ثاني مجموعاتها من دون مدير ابداعي بعد أن استقال "راف سيمونز" Raf Simons الموسم الماضي، وقد بدت المجموعة أنيقة، لكن حذرة، فيها الكثير من التصاميم المألوفة والتي أُعيد تقديمها بطريقة جديدة، كما مجموعة من الاكسسوارت المُبتكرة ولاسيما حقائب اليد التي حملت طابع عصري ومختلف، والأحذية مع الربطات والتي وصل طولها حد الكاحل.

وتلى عرض "ديور" Dior عرض "ازابيل مارانت" Isabel Marant والذي تنتظره النساء من مختلف الأعمار من عام الى عام، بسبب التصاميم الرائعة والسهلة اللبس، والتي تجمع بين النمط الشبابي والأناقة الأنثوية، وهذا الموسم كانت المجموعة على مستوى التوقعات ولاسيما من ناحية القصّات والأقمشة والاكسسوارت أيضاً.

وفي نهاية اليوم كان عرض مجموعة دار "ايمانويل انغارو" Emanuel Ungaro حيث غنية ومتنوعة، وصاخبة أيضاً، وقد ركّزت فيها على الطبعات الغنية ولاسيما طبعة الورود والتي امتزجت مع طبعة نقشة النمر بطريقة جميلة ومبتكرة.