«دولار فيلم» و«نيو سينشري» تحصدان 9 جوائز لـ”قدرات غير عادية” وجائزة لـ”سكر مر”

تواصل شركتي دولار فيلم وفرعها الانتاجي نيو سينشري حصد الجوائز في المهرجانات المختلفة وآخرها فوز فيلم “قدرات غير عادية” الذي أنتجته ووزعته الشركة بتسعة جوائز من المهرجان الكاثوليكي للسينما الفيلم فاز بجوائز افضل تصوير لمروان صابر وافضل ديكور لانسي ابو سيف وافضل مونتاج ل وافضل ممثلة دور ثاني للطفلة مريم تامر، وأفضل ممثلة لنجلاء بدر وافضل مخرج وسيناريست لدواوود عبد السيد وافضل موسيقى تصويرية لراجح داوود بالاضافة لجائزة افضل فيلم.

ولم تكتفي الشركة بهذا بل فاز فيلم “سكر مر” الذي توزعه الشركة بجائزة الابداع لمخرجه هاني خليفة. ليبلغ عدد جوائز الشركة كانتاج وتوزيع عشرة جوائز.

وحصلت الشركة على شهادة تقدير لمشاركتها في المهرجان.

من جانبه عبر أحمد بدوي مدير عام الشركةعن سعادته بكل هذه الجوائز وقال انه استمكرار لسياسية الشركة التي تحاول دعم الافلام الفنية ذات المستوى المرتفع والقادرة على جذب الجمهور بالاضافة للافلام التجارية المصنوعة جيدا والتي تحترم عقلية مشاهديها.