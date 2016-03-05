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تأجيل محاكمة مدير مستشفى وطبيب لاتهامهما بالتسبب فى وفاة مريض لـ19 مارس

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تأجيل محاكمة مدير مستشفى وطبيب لاتهامهما بالتسبب فى وفاة مريض لـ19 مارس تأجيل محاكمة مدير مستشفى وطبيب لاتهامهما بالتسبب فى وفاة مريض لـ19 مارس
قررت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر، تأجيل جلسات محاكمة مدير مستشفى طبى، وطبيب آخر فى اتهامهما بالإهمال الذى تسبب فى وفاة مونتير بقناة "أون تى فى" لجلسة 19 مارس للاطلاع والإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسوم.

جاء أمر الإحالة بعدما انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها حول القضية، وورد تحريات الأجهزة الأمنية والتقرير الطبى الخاص بالمتوفى، ووجهت النيابة تهمة القتل الخطأ للمتهمين، وكشفت التحقيقات عن أن الضحية تعرض لأزمة قلبية نقل على أثرها للمستشفى التى رفضت استقباله دون دفع مبلغ تأمين، لحجزه ما أدى إلى تدهور صحته ووفاته.


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