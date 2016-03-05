تأجيل محاكمة 7 من الإخوان بسوهاج لجلسة 8 مايو لسماع مرافعة الدفاع

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 7 من جماعة الإخوان الإرهابية إلى جلسة 8 مايو المقبل لسماع مرافعة الدفاع، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وترجع الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركزى أخميم والبلينا عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

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