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استدعاء مدير أمن القاهرة السابق لسماع شهادته حول "أحداث الدفاع الجوى"

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استدعاء مدير أمن القاهرة السابق لسماع شهادته حول "أحداث الدفاع الجوى" استدعاء مدير أمن القاهرة السابق لسماع شهادته حول "أحداث الدفاع الجوى"
أمر المستشار وجدى عبد المنعم، قاضى التحقيق فى أحداث استاد الدفاع الجوى، باستدعاء مدير أمن القاهرة ومدير الدفاع الجوى ومدير عام نادى الزمالك (وقت وقوع الأحداث بالنسبة للثلاثة المذكورين)، للاستماع إلى شهاداتهم فى شأن أحداث التدافع والعنف والشغب التى وقعت على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديى الزمالك وإنبى، التى أسفرت عن مقتل 22 مواطنا من مشجعى نادى الزمالك.

وحدد قاضى التحقيق جلسة الخميس المقبل، للاستماع إلى شهادة المذكورين.

واستمع المستشار وجدى عبد المنعم، إلى شهادة اللواء يحيى العراقى نائب مدير أمن القاهرة لقطاع شرق القاهرة سابقا، على مدى ساعتين فى شأن الأحداث، والذى قرر أنه لم يكن متواجدا فى أعمال تأمين تلك المباراة، نظرا لأنه كان مكلفا بتأمين زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى .

وأضاف أنه كانت هناك خطة أمنية تم وضعها بالتعاون بين قطاع الأمن المركزى وفريق البحث الجنائى، حول كيفية تأمين تلك المباراة.

- محامى الوايت نايتس: إحالة أحداث الدفاع الجوى لقاضى تحقيق يعنى إضافة وقائع جديدة
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