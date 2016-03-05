أمن القليوبية:استمرار مداهمة البؤر الإجرامية لضبط قتلة ضباط مباحث الخانكة وشبرا

أكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، استمرار اقتحام وتمشيط كافة البؤر الإجرامية على مستوى المراكز والأقسام بالقليوبية، وتحديدًا مراكز وأقسام شبرا الخيمة والخانكة ونوى والقناطر وأبو الغيط وشبين القناطر والخصوص، ومنطقة وقرى المثلث الذهبى؛ للقبض على العناصر الإجرامية الخطرة المتهمين بقتل ضابط مباحث الخانكة و3 أمناء شرطة ومواطنين آخرين، وإصابة آخرين، وقتل رئيس مباحث شبرا فى الزاوية.

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أنه منذ وقوع حادث الخانكة والقوات القتالية وفصائل الأمن المركزى وعدد من المدرعات اقتحمت عددًا من البؤر الإجرامية بالمثلث الذهبى بالجعافرة والخانكة وشبين القناطر، لتمشيطها والبحث عن الجناة.

وأضاف مدير أمن القليوبية، أنه لم يترك المثلث الذهبى إلا بعد إلقاء القبض على الجناة الذين هاجموا مأمورية مركز الخانكة، كاشفًا أن عمليات التمشيط بدأت منذ اللحظات الأولى بعد عملية الهجوم، وهروب كافة العناصر الإجرامية من عائلة الدكش ومحمد حافظ.

وأشار إلى أنه تم ضبط 16 عاطلاً بحوزتهم بندقتين و2 كيلو مواد مخدرة، فى عدة حملات أمنية فجر اليوم السبت.

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