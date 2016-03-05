إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بالمنيا

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بطريق شوشة بالمنيا، اليوم، السبت.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة سمالوط من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق قرية شوشة.

وبالانتقال والفحص تبين أن أطراف السيارة رقم "9348 ق ن ب" قيادة "محمد ع ا" 49 سنة سائق ومقيم كوم حمادة البحيرة، ودارجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة "احمد ب ع" 35 سنة أمين شرطة من قوة المركز "راحة خدمة"، اصطدما ببعضهما أثناء سير السيارة بطريق شوشة، واصطدمت بها الدراجة النارية بذات اتجاهها من الخلف.

أسفر الحادث عن تلفيات بالمركبتين وإصابة قائط السيارة ومرافقيه "يوسف. م"، 12 سنة طالب " احمد. م " 10 سنوات طالب وتراوحت إصابتهما مابين اشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وجروح متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفى المنيا الجامعى.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6543 جنح مركز سمالوط.

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