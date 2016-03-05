براءة رجل الأعمال إيهاب طلعت من تهمة مديونيته لمؤسسة الأهرام

قررت محكمة جنح بولاق أبوالعلا، اليوم السبت، براءة إيهاب طلعت، رئيس مجلس إدارة بروموميديا، من تهمة البلاغ الكاذب، الذى تقدم به ثلاثة من محاميي مؤسسة الأهرام.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تقدم إيهاب طلعت ببلاغ ضد 3 من المحامين بالأهرام يتهمهم فيه بتقديم بلاغ ثان ضده فى واقعة إهدار المال العام دون سند قانونى، وبالرغم أن البلاغ الأول تم بموجبه تسوية المديونية لصالح الأهرام، والتزم إيهاب طلعت فى السداد، وهى المديونية التى حدد قيمتها جهاز الكسب غير المشروع، ورغم ذلك قرر 3 من محامى الأهرام التقدم ببلاغ ثان طالبوا فيه إيهاب طلعت بتسديد مبلغ 30 مليون جنيه دون أى مستندات أو أوراق.

وحيال ذلك تقدم إيهاب طلعت ببلاغ ضدهم وأثناء نظر البلاغ وقبل الفصل فيه حركوا جنحة مباشرة بتهمة البلاغ الكاذب ضد إيهاب قُيدت برقم 8593 لسنة 2015 جنح بولاق أبو العلا.

> وأصدرت محكمة جنح بولاق أبو العلا حكمها ببراءة إيهاب طلعت من تهمة البلاغ الكاذب، بما يقطع أن مجموع ما قدم من أوراق لإثبات مزاعمهم فى وجود مديونية إضافية على ايهاب طلعت ليس لها أى أساس قانونى أو أدلة تثبتها.

وأكد ياسر فتحى، محامى إيهاب طلعت، أن هذا الحكم له ابعاد تتجاوز البراءة من تهمة البلاغ الكاذب وتصل إلى حد عدم صحة مزاعم الأهرام فى وجود مديونية إضافية ضد إيهاب طلعت