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رئيس الوزراء الباكستانى يحضر القمة الافتتاحية للتحالف العسكرى بالسعودية

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رئيس الوزراء الباكستانى يحضر القمة الافتتاحية للتحالف العسكرى بالسعودية رئيس الوزراء الباكستانى يحضر القمة الافتتاحية للتحالف العسكرى بالسعودية

ذكرت صحيفة (دون) الباكستانية أن رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف سيقوم يوم 9 مارس الجارى بزيارة إلى المملكة العربية تستغرق 3 أيام، للتأكيد على أهمية السعودية لباكستان.

وأضافت أنه لم يتم الإعلان بعد عن هذه الزيارة رسميا، غير أن العديد من المصادر الحكومية أكدوا أن شريف يخطط لزيارة السعودية فى الفترة من 9 مارس حتى يوم 11 من نفس الشهر. ومن المحتمل أن يلتقى شريف خلال زيارته بالعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

فيما أشارت تقارير إخبارية أخرى إلى أن رئيس الوزراء الباكستانى قد يحضر القمة الافتتاحية للتحالف العسكرى الذى يضم 34 دولة والذى أعلنت السعودية تشكيله لمكافحة الإرهاب.
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