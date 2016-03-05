تقرير في الجول - ماريو جوتزه .. 'The Revenant' أمام دورتموند !

إذا قمت بالبحث عن كلمة "The Revenant" في قاموس لغة إنجليزي ستجد أن تلك الكلمة توصف عودة شخص من الموت، هذه الكلمة التي أصبحت عنوان لرواية مايكل بانك والتي تروي قصة حياة هيو جلاس، شخصية أسطورية نجحت في النجاة من هجوم دب بالقرن الـ19.

وفي مباراة اليوم أمام دورتموند قد يكون أمام ماريو جوتزه فرصه للسير على خطى هيو جلاس ليس كصائد حيوانات او جامع فرو ولكن كشخص يسعى لإنقاذ حياته، حياته الكرويه.

عام 2013 وصل ماريو جوتزه إلى بايرن ميونيخ مصحوبا بخيبة أمل ولعنة جمهور بروسيا دورتموند التي إعتبرته خائن بعد قراره بالرحيل إلى بايرن وعرض دفع 37 مليون يورو من أجل إتمام عملية انتقاله.

وعلى الرغم من إحرازه هدف تاريخي له مع منتخب ألمانيا بنهائي كأس العالم 2014 لم يتخيل جمهور دورتموند بعد ثلاث سنوات أن يصبح جوتزه هو أقل اللاعبين أهمية بالنسبة لهم أو بالنسبة لجمهور بايرن ميونيخ والأقل تأثيرا تحت قيادة بيب جوارديولا.

فاللاعب الألماني حتى الآن مازال لم يظهرأفضل ما لديه مع النادي البافاري وقد يعود ذلك لأسباب عديدة من بينها على سبيل المثال "عادة" بيب جوارديولا في تغيير طريقة اللعب بشكل مستمر ولم يفلح حتى الآن في إيجاد مركز مناسب للاعب مواليد 1992.

فجوارديولا قام بوضع جوتزه كمهاجم وهمي وذلك أدى لانتقادات من رئيس بايرن ميونيخ الشرفي فرانك بيكينباور الذي تعجب من وضع جوتزه بهذا المركز موضحا بأن اللاعب الألماني ليس لديه القوه لتخطي ثلاث مدافعين.

ويرى يورجين كوهلر، أسطورة أخرى للمنتخب الألماني بأن جوتزه يفتقد للمتعة وهو يلعب في بايرن ميونيخ وقد يكون ذلك سببه الضغط الكبير الذي يتحمله اللاعبين في فرق كبيره مثل بايرن ميونيخ.

وبعيدا عن أدائه داخل الملعب والصعوبة التي يجدها جوتزه في إيجاده لمسته السحريه بقميص بايرن، فإن جوتزه عاني من العديد إصابات طويله تسببت في غيابه لفترات طويله مثل إصابته بالعضلة الخلفية بشهر أكتوبر الماضي ولم يشارك سوى في 7 مباريات هذا الموسم بالدوري الألماني وبعد شفائه كان عليه موافقة قرارات جوارديولا بالاعتماد على كل من مولر وروبين ودوجلاس كوستا وحتى كينجسلي كومان.

"أنا أفكر بجميع الإحتمالات، وكل شىء يعتمد على خطط الأنديه والمدربين" - جوتزه

بدون شك موقف جوتزه في بايرن ميونيخ خلال ثلاث سنوات زاد من التساؤلات حول إمكانية نجاة مشوار جوتزه مع بايرن ميونيخ وإذا كان سيقرر اللاعب الانسحاب من اليانز أرينا في نهاية الموسم.

مع انتقال جوارديولا إلى مانشستر سيتي نهاية الموسم ووصل كارلو أنشلوتي إلى اليانز أرينا فإن إنقاذ جوتزه لمشواره مع بايرن ميونيخ ليس مستحيلا ولكن في النهاية يظل مفتاح إنقاذ مشواره جوتزه الكروي هو جوتزه نفسه.

فمثل هيو جلاس فإن ماريو عليه أن يعتمد على نفسه أمام دب أخر ولكنه الدب بيرني (تميمة بايرن ميونيخ) وعليه أن يبذل مزيد من الجهد لأن يثبت بأنه موهبه إستحقت الرهان أمام جمهور بايرن ميونيخ وقد تكون تلك الفرصه متاحة له اليوم في بيته القديم والملعب الذي يعرفه جوتزه جيدا وهو ملعب السيجنال إدونا بارك الذي هتف باسمه كثيرا من قبل.