ماكليش يطلب من السفارة البريطانية ترشيح مترجما

طلب أليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي لنادي الزمالك من سفارة بريطانيا في مصر توفير مترجما له لمعاونته في تدريب الفريق.

وشعر ماكليش بالحاجة إلى مترجم له في الفترة المقبلة للتفاهم مع اللاعبين خصوصا لأن اللكنة الاسكتلندية يوجد بها بعض الاختلافات عن الإنجليزية.

ويتخوف ماكليش من تضارب التصريحات أو عدم فهم اللاعبين لتعليماته بشكل دقيق.

وتقدم ماكليش بطلب إلى السفارة البريطانية، لتوفير مترجم خاص بمعرفتهم، ليسهل أموره في قيادة الفريق.

وكان ماكليش قد تولى تدريب الزمالك مؤخرا، خلفا لأحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للفريق.