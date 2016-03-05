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مدرب المقاولون العرب لـ في الجول: استعنا بكاميرات خاصة لتصحيح تحركات اللاعبين

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مدرب المقاولون العرب لـ في الجول: استعنا بكاميرات خاصة لتصحيح تحركات اللاعبين مدرب المقاولون العرب لـ في الجول: استعنا بكاميرات خاصة لتصحيح تحركات اللاعبين

كشف محمد عودة المدير الفني لنادي المقاولون العرب عن الطريقة التي استعان بها لتصحيح أخطاء اللاعبين خلال المباريات.

وقال محمد عوده أنه استطاع من خلال عدة عوامل بعد توفيق الله أن يعالج الكثير من أخطاء اللاعبين ويعدل من مسيرة فريقه في المسابقة.

وأوضح "لقد عملت في البداية على العامل النفسي لدى اللاعبين وعرفتهم أنهم يملكون مهارات لا تقل عن أى فريق آخر ومن العيب أن يكون هذا المستوى الذي نقدمه لفريق في قيمة المقاولون العرب.

وأكمل "كما أن هناك أخطاء فنية في الفريق فحاولت علاج بعضها خلال التدريبات واستمر في هذا العلاج حتى هذا الوقت من خلال تواجد كاميرا خاصة بي في الملعب خلال المباريات تقوم بتصوير تحركات اللاعبين بشكل كامل خلال أحداث أى لقاء.

"ومن خلال تلك الكاميرا التي تصور تحركات اللاعبين الـ 11 في الملعب ولا تركز على من معه الكره أقوم بعرض الأخطاء بعد المباراة على اللاعبين ونقوم بعلاجها حتى لا يتم تكرارها".

وأتم "من خلال تلك المحددات تم علاج الكثير من أداء الفريق وظهر ذلك خلال نتائج الفريق وكل ما أتمناه أن تستمر هذه الروح خلال المباريات المقبلة بحثا عن مكان يليق بالفريق في جدول مسابقة الدوري.

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فيديو اليوم السابع

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