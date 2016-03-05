الأهلي يدرس مد إقامته في عاصمة أنجولا يوما إضافية قبل السفر لمدينة المباراة

يدرس سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إمكانية استمرار بعثة الفريق في العاصمة الأنجولية لواندا ليوما إضافيا قبل التوجه للمدينة مباراة الفريق أمام ريكارتيفو.

ويلتقي الأهلي مع مضيفه ريكارتيفو الأنجولي يوم السبت المقبلة، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ أنه يدرس مد استمرار بعثة الأهلي ليوما إضافيا في العاصمة الانجولية لواندا بعد وصولها على أن يؤدى الفريق مرانا في أحد الملاعب بالعاصمة قبل التوجه للمدينة التي تقام بها المباراة وتبعد لمسافة 300 كيلو عن العاصمة وذلك لتخفيف الضغوط على اللاعبين من عناء السفر.

ومن المقرر أن يسافر سيد عبد الحفيظ إلى أنجولا قبل بعثة الفريق بيومين لاستكشاف الأجواء هناك قبل وصول اللاعبين.