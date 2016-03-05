ماكليش يطلب مترجما.. ونائب مدير تسويق الزمالك مرشحا للمنصب

لاحظ أليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي لنادي الزمالك، صعوبة التواصل مع اللاعبين بسبب عامل اللغة.

وطالب ماكليش مجلس الإدارة بتوفير مترجم خاص ليكون عامل وصل بين المدرب واللاعبين.

ورشح البعض اسم شريف إسلام نائب مدير التسويق بالنادي، ليكون هو المترجم الخاص بالمدرب الاسكتلندي في الفترة المقبلة.

وكان ماكليش قد تولى تدريب الزمالك مؤخرا، خلفا لأحمد حسام "ميدو" الذي تمت إقالته على خلفية الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.

ويلتقي الزمالك مع ضيفه المقاولون العرب مساء غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.