أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
الوفد يدين الهجوم الأمريكي على سوريا دون انتظار التحقيقات -
«مستقبل وطن» يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف الحرب بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ماكليش يطلب مترجما.. ونائب مدير تسويق الزمالك مرشحا للمنصب

Google+ Print
ماكليش يطلب مترجما.. ونائب مدير تسويق الزمالك مرشحا للمنصب ماكليش يطلب مترجما.. ونائب مدير تسويق الزمالك مرشحا للمنصب

لاحظ أليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي لنادي الزمالك، صعوبة التواصل مع اللاعبين بسبب عامل اللغة.

وطالب ماكليش مجلس الإدارة بتوفير مترجم خاص ليكون عامل وصل بين المدرب واللاعبين.

ورشح البعض اسم شريف إسلام نائب مدير التسويق بالنادي، ليكون هو المترجم الخاص بالمدرب الاسكتلندي في الفترة المقبلة.

وكان ماكليش قد تولى تدريب الزمالك مؤخرا، خلفا لأحمد حسام "ميدو" الذي تمت إقالته على خلفية الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.

ويلتقي الزمالك مع ضيفه المقاولون العرب مساء غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع